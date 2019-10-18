Решение отпустить сына мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана приняли службы безопасности, — заявил президент Мексики Лопес Обрадор. Он подчеркнул, что ситуация была сложной и он поддерживает это решение. Сын Гусмана был задержан мексиканской полицией в городе Кулиакан и почти сразу отпущен. Наркокартель фактически взял город в осаду. В Кулиакан введены дополнительные подразделения полиции и армии. Власти просят людей не выходить на улицы, пока контроль над городом не будет восстановлен.