Информагентство Associated Press обвинили в предвзятости из-за интервью Эллы Памфиловой

Решение по обращению главы ЦИК вынесла Общественная коллегия по жалобам на прессу.

Коллегия проверила интервью западного агентства, которое Памфилова дала на фоне московских протестов и незадолго до Единого дня голосования. Центризбирком сразу после публикации попросил журналистов не ссылаться на эти материалы. После выборов глава ЦИК написала жалобу на журналистов.

Как установили в общественной коллегии, опубликованный Associated Press материал выглядит тенденциозным. Несмотря на цитаты Памфиловой, общий смысл высказываний расходится с тем, что она в них вкладывала.

В публикации коллегия увидела признаки текста не беспристрастного, политизированного. Один из абзацев был признан вольной трактовкой слов Памфиловой, которые воспринимался как раскавыченная цитата.

Упрекнули также и сотрудников самого ЦИК Коллегия указала на их «облегченный» подход «к работе со всемирно известным информационным партнером».

Выводы коллегии не являются обязывающими. ЦИК и агентство ранее договорились не использовать выводы для решения спора в суде. Памфилова и Associated Press на эту новость пока не отреагировали.