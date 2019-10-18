ФБК подал иск к Минюсту из-за внесения фонда в реестр «иностранных агентов»

Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Минюсту из-за внесения фонда в реестр «иностранных агентов». Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК Вячеслав Гимади.

«Сегодня мы подали в Замоскворецкий суд Москвы иск, в котором просим признать решение Минюста о включении ФБК в реестр «иностранных агентов» незаконным, потому что иностранного финансирования ФБК не получал», — рассказал он.

Что касается двух платежей из Испании, о которых говорит Минюст, они, по словам В.Гимади, поступили на заблокированный счет, не были приняты ФБК и были возвращены отправителю. «Также в иске мы указываем на прецедентную практику ЕСПЧ о том, что идет воспрепятствование деятельности НКО под предлогом включения в реестр «иностранных агентов». Кроме того, нарушается право на распространение информации о коррупции и на выражение мнения», — отметил юрист.

В.Гимади добавил, что ФБК приложил к иску все подтверждающие документы, в том числе постановления судов о блокировке счетов фонда и платежные поручения, которыми платежи были возвращены.

Как сообщалось, причиной внесения Фонда борьбы с коррупцией в реестр «иностранных агентов» стали три транша – один из США и два Испании. В Минюсте утверждают, что один из траншей на сумму 50 долларов ФБК перевела некая компания Star Doors LLC, торгующая дверьми для шкафов во Флориде.

Сотрудница Star Doors подтвердила, что руководитель компании Юрий Маслихов действительно перечислял деньги фонду Навального, но делал это как частное лицо в пользу другого частного лица. Она также подчеркнула, что он является гражданином России.

Вторым человеком, пославшим деньги ФБК из-за рубежа, оказался испанский предприниматель Роберто Фабио Монда Карденас. В Фонде назвали этот перевод провокацией, так как деньги поступили на заблокированный российскими властями счет, с которого невозможно оформить возврат.

Роберто Фабио Монда Карденас сделал в пользу ФБК два перевода через банк Caixa в Испании: один на 29 тысяч 242 рубля и 44 копейки, был сделан 6 сентября, и еще один, на 109 тысяч 262 рубля и 97 копеек, был сделан 17 сентября. На это имя в испанских реестрах юридических лиц зарегистрированы две компании: Moto Auto Monda SL, занимающаяся продажей автомобилей и мотоциклов, и строительная фирма Fabrilad Contratas SL. Адрес первой — дом 9 по улице Франсиско Суарес в Мадриде — указан в переводах на счет ФБК.

СМИ не обнаружили по этому адресу никаких следов фирмы Карденаса: охранники располагающегося тут жилого комплекса заявили, что ничего не слышали ни о такой компании, ни об ее владельце.

Ранее сообщалось, что во взломанной переписке консультанта Администрации президента Константина Костина был обнаружен «план борьбы с Навальным», подготовленный прокремлевскими аналитиками еще несколько лет назад. В нем, в частности, шла речь об организации провокаций с переводом пожертвований.

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован политиком Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями, объединяет проекты «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы» и другие. Фонд финансируется за счет пожертвований. В 2018 году ФБК получил от подписчиков 58 млн рублей.