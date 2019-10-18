Группа «ГАЗ» пока не будет переходить на четырехдневную рабочую неделю

Компания выполняет госзаказ на поставку в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу завода. Ранее предприятие уведомило сотрудников о возможном сокращении рабочей недели с 21 октября в связи с падением рынка и влияния санкций на деятельность компании.
2019-10-18T15:31:00+03:00
2019-10-18T15:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 18 октября 2019
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