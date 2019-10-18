Группа «ГАЗ» пока не будет переходить на четырехдневную рабочую неделю

Компания выполняет госзаказ на поставку в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу завода. Ранее предприятие уведомило сотрудников о возможном сокращении рабочей недели с 21 октября в связи с падением рынка и влияния санкций на деятельность компании.