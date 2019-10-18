В Каталонии началась всеобщая забастовка

Как сообщает газета El Pais, протестующие фактически заблокировали Барселону. Они перекрыли основные подъездные дороги. До конца дня закрыта главная достопримечательность Саграда Фамилия. Участники забастовки протестуют против решения Верховного суда Испании, который приговорил к длительным тюремным срокам организаторов референдума о независимости Каталонии.
2019-10-18T15:30:00+03:00
2019-10-18T15:32:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2521723-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:30, 18 октября 2019
Загрузка комментариев...