В Каталонии началась всеобщая забастовка

Как сообщает газета El Pais, протестующие фактически заблокировали Барселону. Они перекрыли основные подъездные дороги. До конца дня закрыта главная достопримечательность Саграда Фамилия. Участники забастовки протестуют против решения Верховного суда Испании, который приговорил к длительным тюремным срокам организаторов референдума о независимости Каталонии.