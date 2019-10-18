«Русский марш», который традиционно устраивают националисты, в этом году может пройти под другим названием

Организаторы уже подали заявку в московскую мэрию.

Демонстрации националистов стали одним из символов Дня народного единства. И хотя популярность мероприятий за последний год заметно снизилась, активисты по-прежнему горят желанием пройтись по привычным для них улицам Марьино и Люблино. В заявке указано, что акция начнется 4 октября в полдень, а закончится все митингом. Организаторами стали Институт национальной политики и незарегистрированная партия «Третья альтернатива», передает «Интерфакс».

В этом году националисты решились на ребрендинг. Вместо хорошо знакомого «Русского марша» должен пройти «Правый марш» с явно правозащитным уклоном. Среди лозунгов «Свободу политзаключенным», «За честные выборы», «За права человека и свободу слова». В прошлые годы демонстрантов просили не вскидывать руки в нацистском приветствие, чтобы не провоцировать власти.

Прошлой осенью «Русские марши» прошли более чем в десяти российских городов. Однако ни на одной из акций численность участников не превысила нескольких сотен человек.