Гражданин Испании, из-за которого ФБК признали иностранным агентом, не смог объяснить обстоятельства перевода денег

Гражданин Испании, из-за которого Фонд борьбы с коррупцией признали иностранным агентом, не смог объяснить обстоятельства перевода денег. Выяснилось, что он ни разу не был в России и не говорит по-русски.

В начале сентября испанец Роберто Фабио Монда Карденас перевел около 140 тысяч рублей на заблокированные счета ФБК, после чего организацию признали иностранным агентом. С ним удалось пообщаться изданию «Медуза», которое обнаружило Карденаса на афише с анонсом соревнований по единоборствам – тот профессионально занимается этим видом спорта. Испанец рассказал журналистам, что прочитал о ФБК в прессе и «решил помочь фонду деньгами». При этом он не смог объяснить, почему он это сделал, кроме того, Карденасу не удалось произнести название организации. На вопрос, как квитанция из банка попала к телеканалу РЕН-ТВ, Карденас предположил, что его телефон взломали.

Директор ФБК Иван Жданов пояснил, что на момент перевода реквизиты уже убрали с сайта. Испанец не стал отвечать на вопрос о том, где он нашел номера счетов, и прекратил общение с журналистами.

Между тем, ФБК оспорил включение в список «иностранных агентов», передает «Интерфакс». Соответствующий иск был подан в Замоскворецкий суд Москвы.