В Москве при получении взятки задержаны два высокопоставленных полицейских из районного отдела Дорогомилово. Главное управление МВД по Москве ведет проверку, — рассказал представитель министерства Дмитрий Струков.

Следствие намерено добиваться ареста задержанных. Каждого третьего начальника отдела полиции можно привлечь к ответственности таким же образом, – считает член думского комитета по безопасности и противодействия коррупции Александр Хинштейн.

Источник ТАСС утверждает, что после задержания полицейских проводились обыски в УВД по Западному округу.