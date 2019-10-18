Хинштейн: Задержание руководителей ОМВД «Дорогомилово» является результатом работы по борьбе с коррупцией

Задержание руководителей московского отдела МВД «Дорогомилово» является результатом последовательной работы по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

«Подобного рода задержания лишь подтверждают, что такая работа ведется. С другой стороны, это свидетельствует о беспрецедентном по масштабу уровне проникновения коррупции в органы МВД», — сказал депутат.

А.Хинштейн считает, что борьба с коррупцией, в частности, в правоохранительных органах в Москве должна быть более последовательной и развернутой. «Ни о какой кампании речи не идет. Есть работа, которую нужно вести еще более планомерно. Если не каждого второго начальника отдела можно привлечь таким же образом, то каждого третьего – гарантированно», — заключил он.

В Москве 17 октября по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения в размере 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово и его заместитель. Эти деньги являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн рублей.