Союзмультфильм начал создавать программу дополнительного образования для детских садов и школ. Как сообщает «Коммерсантъ», одна из образовательных программ на основе героев мультсериала «Простоквашино» проходит тестирование в 150 московских школах. Расходы взял на себя Департамент образования Москвы.
2019-10-18T14:30:00+03:00
2019-10-18T14:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 18 октября 2019
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