Союзмультфильм начал создавать программу дополнительного образования для детских садов и школ. Как сообщает «Коммерсантъ», одна из образовательных программ на основе героев мультсериала «Простоквашино» проходит тестирование в 150 московских школах. Расходы взял на себя Департамент образования Москвы.