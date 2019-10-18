Матч «Барселона»-"Реал" чемпионата Испании перенесли из-за протестов в Каталонии

Игра была назначена на 26 октября на стадионе «Камп Ноу». Команды должны определиться с новой датой до 21 октября. Массовые протесты в Барселоне продолжаются. За минувшую ночь пострадали более 40 человек. Из-за протестов закрыта главная достопримечательность Барселоны – Саграда Фамилия.
2019-10-18T14:30:00+03:00
2019-10-18T14:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 18 октября 2019
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