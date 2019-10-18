Матч «Барселона»-"Реал" чемпионата Испании перенесли из-за протестов в Каталонии

Игра была назначена на 26 октября на стадионе «Камп Ноу». Команды должны определиться с новой датой до 21 октября. Массовые протесты в Барселоне продолжаются. За минувшую ночь пострадали более 40 человек. Из-за протестов закрыта главная достопримечательность Барселоны – Саграда Фамилия.