Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон предстал перед судьей в Брюсселе. В понедельник Верховный суд Испании возобновил европейский ордер на арест политика. Пучдемона обвиняют в организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Не дожидаясь ареста, Пучдемон бежал в Бельгию.
2019-10-18T14:30:00+03:00
2019-10-18T14:32:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 18 октября 2019
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