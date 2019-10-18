Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон предстал перед судьей в Брюсселе. В понедельник Верховный суд Испании возобновил европейский ордер на арест политика. Пучдемона обвиняют в организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Не дожидаясь ареста, Пучдемон бежал в Бельгию.