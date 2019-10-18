МВД проведет служебную проверку в московском конвойном полку после происшествия в Люблинском суде

Двое фигурантов дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли себе лезвием вены прямо на заседании суда. Таким образом они протестовали против содержания под стражей. Сообщается, что обоих госпитализировали. Проверяющим предстоит выяснить, как обвиняемые пронесли в суд запрещенный предмет, — сообщает РИА со ссылкой на информированный источник.