МВД проведет служебную проверку в московском конвойном полку после происшествия в Люблинском суде

Двое фигурантов дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли себе лезвием вены прямо на заседании суда. Таким образом они протестовали против содержания под стражей. Сообщается, что обоих госпитализировали. Проверяющим предстоит выяснить, как обвиняемые пронесли в суд запрещенный предмет, — сообщает РИА со ссылкой на информированный источник.
2019-10-18T14:30:00+03:00
2019-10-18T14:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 18 октября 2019
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