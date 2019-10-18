МВД подтверждает информацию о задержании двух высокопоставленных полицейских из районного отдела Дорогомилово. Они подозреваются в коррупционных преступлениях. В разработке участвовали управления собственной безопасности МВД и ФСБ. Задержаны замначальника районного отдела-начальник полиции, а также его заместитель – начальник уголовного розыска. Их имена в МВД не назвали. Как сообщает Интерфакс, полицейские подозреваются в получении крупной взятки.
2019-10-18T14:30:00+03:00
2019-10-18T14:31:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 18 октября 2019
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