Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Минюсту

ФБК просит суд признать незаконным включение в реестр НКО-иностранных агентов и обязать Минюст исключить организацию из этого списка, — рассказал Интерфаксу юрист фонда Вячеслав Гимади.

Минюст утверждал, что выявил несколько денежных траншей, поступивших в ФБК из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. Директор ФБК Иван Жданов подтвердил, что сотрудники фонда действительно нашли платеж на заблокированный счет со стороны некой испанской компании и не обнаружили никакого платежа из Флориды. Это похоже на провокацию, — добавил Жданов. Между тем, издание «Медуза» нашла испанца, который переводил деньги Фонду борьбы с коррупцией. Он не смог объяснить, зачем это сделал.