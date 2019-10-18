Более половины членов СПЧ решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой не менять главу Совета Михаила Федотова

Более половины членов президентского Совета по правам человека решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой не менять главу Совета Михаила Федотова. Накануне появились сообщения, что он покинет свой пост в связи с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе. Письмо – это ни в коем случае не попытка давления, а выражение признательности Федотову, — пояснил «Эху» член СПЧ, журналист Николай Сванидзе.

Источники Интерфакса утверждали, что президентский совет может возглавить Валерий Фадеев, который сейчас является главой Общественной палаты и членом высшего Совета «Единой России».