Обыски проходят в УВД по Западному административному округу Москвы

Это связано с расследованием коррупции.

Сотрудники ФСБ ищут документацию, связанную с делом против руководства отделения МВД Дорогомилово, — пишет агентство ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Накануне двоих офицеров полиции задержали по подозрению в получении незаконного вознаграждения. По версии следствия, они получили три с половиной миллиона рублей, и это только первая часть взятки в 12 миллионов. Кто эти деньги давал, пока неизвестно.

Телеграмм-канал Baza пишет, что задержали начальника отдела полиции отдела Дорогомилово Дмитрия Смирнова и его заместителя Сергея Устинова, а подозревают их неких махинациях с недвижимостью.

Также ТАСС сообщает, что следствие намерено ходатайствовать об аресте фигурантов дела.

В Главном Управлении МВД уже начали проверку. Задержанных полицейских обещали уволить, если их вина подтвердится.