В Мексике задержание сына наркобарона привело к уличным боям

«Всё это походило на съёмки кинофильма, — пишет местная газета El Universal, — Задержания начались после нападения нескольких человек на полицейских в городе Кулиакан». Нацгвардейцы штурмовали дом, откуда их обстреливали, и там задержали Овидио Гусмана по прозвищу «Иван», которого американские власти обвиняют в наркотрафике.

На помощь бандитам прибыло подкрепление. По сообщению газеты, на улицах велись затяжные перестрелки, ездили автомобили с крупнокалиберными винтовками, в некоторых частях города звучали взрывы, машины горели. Как передаёт Deutsche Welle, силы нацгвардии Мексики были несравнимо малы, и им пришлось отступить, сдав Гусмана.

Официально же — по сообщению американской Los Angeles Times, — власти страны заявили, что освободили гангстера ради того, чтобы обеспечить безопасность жителей города, где проходила спецоперация.

Овидио Гусман Лопес — это один из сыновей крупнейшего мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу «El Chapo» («Коротышка»), — он сейчас отбывает пожизненный срок в тюрьме в США, — напоминает британская The Guardian. Издание называет его «Королём наркоторговли» — его картель поставлял в Штаты четверть всего наркотрафика, который проходит через Мексику.

На фоне задержания сына Хоакино Гусмана, из местной тюрьмы сбежали около двадцати заключенных. Властям удалось задержать только нескольких из них.