В Каталонии проходит всеобщая забастовка. В Барселоне усилено присутствие правоохранительных органов.

Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в разных городах. В Барселоне уже перекрыто движение по нескольким ключевым трассам. Основная манифестация начнётся в Барселоне в 6 часов вечера. Как ожидается, в ней примут участие сотни тысяч человек.

Протесты в Каталонии не прекращаются с понедельника – после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам бывших чиновников за организацию референдума о независимости.