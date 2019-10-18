Несмотря на договоренности Вашингтона и Анкары, на северо-востоке Сирии возобновились обстрелы

Об этом передают корреспонденты агентства Reuters и сирийского госагентства SANA. Официальных комментариев сторон пока нет. Накануне вице-президент США Майкл Пенс после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил, что Анкара согласилась приостановить операцию против курдов на 120 часов. По условиям соглашения, курдские отряды самообороны должны отдать тяжелые вооружения. В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что операция «Источник мира» пока еще не окончена.

Итоги переговоров приветствовал Дональд Трамп.

Трамп также объявил о готовности отменить санкции против Турции, если режим прекращения огня будет соблюдаться. Оптимизм американского лидера объясняется внутриполитическими интересами, — считает директор Института США и Канады Валерий Гарбузов.

Представители Демократической партии США назвали соглашение о приостановке военных действий в Сирии фиктивным.