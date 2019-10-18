Члены СПЧ просят Путина не менять председателя совета Федотова

Более половины членов Совета по правам человека при президенте РФ в открытом письме к Владимиру Путину попросили его не менять председателя совета Михаила Федотова, который может покинуть свой пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из подписантов, член СПЧ Николай Сванидзе.

«Я подписал это обращение, потому что глубоко уважаю и люблю Михаила Александровича Федотова и считаю, что при нем СПЧ достиг очень высокого уровня работы. Мы не скрывали своих позиций и работали не за страх, а за совесть», — заявил он.

По мнению Н.Сванидзе, «сам Федотов обеспечил членам СПЧ дипломатическое политическое прикрытие и при этом смог сохранить реноме и авторитет в совершенно противоположных социально-политических группах». «Это человек колоссальной работоспособности, высокой порядочности и разнообразных талантов. Работать с ним одно удовольствие. Он очень эффективный», — отметил он.

Н.Сванидзе также подчеркнул, что данное обращение не является попыткой давления на президента. «Это выражение нашего огромного уважения к Федотову», — заключил он.