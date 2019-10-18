Следователи проводят проверку по факту дебоша на борту самолета, летевшего из Москвы в Пхукет

Нетрезвый пассажир оскорблял бортпроводников и пытался открыть дверь самолета, — сообщает ТАСС со ссылкой на управление на транспорте Следственного комитета. Дебошир не реагировал на предупреждения экипажа, и командир решил совершить вынужденную посадку в аэропорту Ташкента.
2019-10-18T13:30:00+03:00
2019-10-18T13:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 18 октября 2019
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