Турецкая армия возобновила военную операцию на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня. Журналисты Associated Press стали свидетелями боевых действий в городе Рас-эль-Айна. Также об обстрелах сообщило сирийское информационное агентство SANA. Вчера вице-президент США Майкл Пенс договорился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о приостановке военной операции на 120 часов. Сирийские курды заявили, что готовы соблюдать соглашение.