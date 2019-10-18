Турецкая армия возобновила военную операцию на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня. Журналисты Associated Press стали свидетелями боевых действий в городе Рас-эль-Айна. Также об обстрелах сообщило сирийское информационное агентство SANA. Вчера вице-президент США Майкл Пенс договорился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о приостановке военной операции на 120 часов. Сирийские курды заявили, что готовы соблюдать соглашение.
2019-10-18T13:30:00+03:00
2019-10-18T13:32:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 18 октября 2019
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