Роскомнадзор изучит информацию об утечке кредитных историй более одного миллиона россиян

При наличии оснований будут приняты меры, — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Как отмечает «Коммерсантъ», база данных могла принадлежать микрофинансовой компании «ГринМани», которая выдавала онлайн-займы. В базе содержатся паспортные данные заемщиков, адреса регистрации и фактического места жительства, номера телефонов и информация о кредитах. Генеральный директор «ГринМани» Андрей Луцык заявил, что проводится проверка. Он утверждает, что компания соблюдает все требования по хранению и обработке персональных данных. В середине сентября «ГринМани» была исключена из реестра микрофинансовых организаций за многочисленные нарушения, — напоминает газета.
2019-10-18T13:30:00+03:00
2019-10-18T13:31:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 18 октября 2019
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