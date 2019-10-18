Роскомнадзор изучит информацию об утечке кредитных историй более одного миллиона россиян

При наличии оснований будут приняты меры, — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Как отмечает «Коммерсантъ», база данных могла принадлежать микрофинансовой компании «ГринМани», которая выдавала онлайн-займы. В базе содержатся паспортные данные заемщиков, адреса регистрации и фактического места жительства, номера телефонов и информация о кредитах. Генеральный директор «ГринМани» Андрей Луцык заявил, что проводится проверка. Он утверждает, что компания соблюдает все требования по хранению и обработке персональных данных. В середине сентября «ГринМани» была исключена из реестра микрофинансовых организаций за многочисленные нарушения, — напоминает газета.