Z Архив новостей новости
5 0 6 0
13:30, 18 октября 2019

Роскомнадзор изучит информацию об утечке кредитных историй более одного миллиона россиян

При наличии оснований будут приняты меры, — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Как отмечает «Коммерсантъ», база данных могла принадлежать микрофинансовой компании «ГринМани», которая выдавала онлайн-займы. В базе содержатся паспортные данные заемщиков, адреса регистрации и фактического места жительства, номера телефонов и информация о кредитах. Генеральный директор «ГринМани» Андрей Луцык заявил, что проводится проверка. Он утверждает, что компания соблюдает все требования по хранению и обработке персональных данных. В середине сентября «ГринМани» была исключена из реестра микрофинансовых организаций за многочисленные нарушения, — напоминает газета.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Ольга Алимова, депутат Госдумы: Вернуть смертную казнь в Россию! Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома…

5 265 6 26652 11.10
Kсмертная казнь, рф, законы, трагедии, мнения
Блоги

Раджаб Сафаров политолог

Кто стоит за ракетной атакой на иранский танкер в Красном море? Если иранцы установят, что их нефтяной танкер подвергся ракетной атаке, то при всех вариантах, не зависимо от версий, в самое ближайшее время мы можем стать свидетелями иранского возмездия…

5 150 6 16780 11.10
Kиран, саудовская аравия, сша, израиль, нефть, конфликты, политика, мнения
Блоги

Митя Алешковский руководитель благотворительного проекта «Нужна Помощь.ру», фотограф, общественный деятель

Возврат смертной казни — это шаг к концу России Обычно говорят: «давайте введем для педофилов». Друзья мои, педофилия — это болезнь. С диагнозом и анамнезом, кого еще из больных мы будем убивать? Психов? Инвалидов? Стариков?..

5 247 6 40123 11.10
Kсмертная казнь, рф, законы, общество, мнения
Новости

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли себе вены в зале суда Речь идет о Руслане Костыленкове и Вячеславе Крюкове, содержащихся под стражей…

5 113 6 45543
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Этот суд – показуха» «Этот суд – показуха» Интервью матери израильтянки, приговоренной к 7,5 годам за контрабанду гашиша…

5 147 6 10028 16.10
8читать ;смотреть
Kизраиль, сша, наркотики, политика, мнения
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

7,5 лет за 9,5 грамм. Кущи правосудия Я ничего не берусь утверждать. Я лишь знаю, что отличительным признаком антисемитизма является не просто ненависть к евреям, а стремление к глумлению над ними…

5 461 6 38800 13.10
Kполитика, общество, события
Блоги

+ Пушкин в Бресте / Как белорусы приняли памятник «Русскому миру» Пушкин в Бресте / Как белорусы приняли памятник «Русскому миру» Это вызвало неоднозначную реакцию в Белоруссии, многие хотели бы видеть у себя памятники своим национальным героям…

5 104 6 8756 15.10
8читать ;смотреть
Kбелоруссия, памятники, общество, пушкин, видео, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Солидарность со Светланой Прокопьевой: слово и дело за каждого из нас Ведущие российские СМИ одновременно опубликовали колонку «Семь лет за две страницы текста» журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой, ей грозит тюремное заключение сроком до семи лет…

5 46 6 5466 14.10
Kправозащита, общество, журналистика, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Год Керчи У Росгвардии есть время бить дубинками людей на улицах, а времени и возможности защищать детей, охраняя школы, у нее нет. Это многое говорит о том, как расставлены приоритеты в нашем государстве, частью которого стал, так или иначе, Крым…

5 118 6 18053 17.10
Kобщество, происшествия, керчь, безопасность, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

У нас снова обыск А кто будет бороться с преступностью, если только по сфабрикованному «делу ФБК» работают 112 следователей по особо важным делам и бесчисленное количество охламонов в масках?..

5 54 6 8607 15.10
Kнавальный, политика, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Стервятники в социальных сетях Хорошо, что в наших силах сделать все, чтобы хомячки, которые демонстрируют звериный оскал в Интернете, там и оставались. Пусть и дальше упиваются злом и бессилием…

5 149 6 24383 14.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору Пэктусан Также лидер Северной Кореи посетил специальную туристическую зону, строящуюся у подножия горы…

5 82 6 13457 16.10
Kкндр, фото, власть, политика, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

«Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы» Не верю, что какой-нибудь эстаповец в тюрьме будет читать «Трех товарищей». Это непреодолимая пропасть между нами и ими, где мундир, расшитый и красивый, по-прежнему прикрывает нищету рассудка…

5 101 6 16705 15.10
Kобщество, правосудие, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Помиловать нельзя казнить Смертная казнь — это крутой лозунг. В год совершаются тысячи кровавых, жутких, безумных преступлений, в том числе и в отношении детей. Бороться с этим очень тяжело. А вот прокричать с трибуны, что надо кого-то поставить к стенке — проще простого…

5 127 6 39261 11.10
Kсаратов, преступления, трагедии, суды, смертная казнь, депутаты, общество, мнения
Блоги

+ СК: Установлены шестеро лиц, применявших насилие в отношение правоохранителей СК: Установлены шестеро лиц, применявших насилие в отношение правоохранителей В ближайшее время всем задержанным будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения…

5 47 6 8147 14.10
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Владислав Сурков: Путинизм как политический лайфхак Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном свете. Но он наш. И без него никак…

5 378 6 67345 14.10
Kполитика, власть, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли себе вены в зале суда Речь идет о Руслане Костыленкове и Вячеславе Крюкове, содержащихся под стражей…

5 112 6 45040
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Всех этих преступников, всех этих убийц, всех этих садистов просто включить в национальную гвардию — 340 тысяч человек. Это же вообще беспримерная история…

5 122 6 97166 12.10
#слушать 49:27 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование

3168495
«Казнены ошибочно».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 52 6 9253 13.10
Блоги

Елена Лукьянова доктор юридических наук

Обе эти инициативы — сверху Зная, как работает дума, я могу сделать два вывода – либо спикеры утратили контроль над депутатским корпусом, либо это не случайные, а поддержанные Кремлем, но замаскированные под глупость/информационный повод проекты…

5 120 6 168396 13.10
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Всем сдать валюту! Грядет дедолларизация ваших накоплений Всем сдать валюту! Грядет дедолларизация ваших накоплений Так будут или не будут введены отрицательные ставки по валютным депозитам? Что имеет в виду Центробанк, который обещает, что обычных людей это не коснется?...

5 44 6 77491 16.10
8читать ;смотреть
Kэкономика, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8113868
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4229776

Сегодня в эфире