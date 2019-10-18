В мэрию Москвы подана заявка на проведение «Русского марша» 4 ноября

Правда, в этом году акция будет называться «Правый марш». Основные лозунги – «Свободу политзаключенным», «За честные выборы», «За права человека и свободу слова», — сообщает Интерфакс со ссылкой на организаторов. Марш планируется провести в Люблино по улице Перерва.
2019-10-18T13:30:00+03:00
2019-10-18T13:31:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 18 октября 2019
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