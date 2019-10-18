В мэрию Москвы подана заявка на проведение «Русского марша» 4 ноября

Правда, в этом году акция будет называться «Правый марш». Основные лозунги – «Свободу политзаключенным», «За честные выборы», «За права человека и свободу слова», — сообщает Интерфакс со ссылкой на организаторов. Марш планируется провести в Люблино по улице Перерва.