В Уфе прошли обыски у родственников фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина, который уехал из России. Его мать Галлия Губайдулина рассказала «МБХ-медиа», что следователи изъяли всю технику и не давали позвонить адвокату. Губайдулину вызвали на допрос.
2019-10-18T13:30:00+03:00
2019-10-18T13:31:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 18 октября 2019
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