В Уфе прошли обыски у родственников фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина, который уехал из России. Его мать Галлия Губайдулина рассказала «МБХ-медиа», что следователи изъяли всю технику и не давали позвонить адвокату. Губайдулину вызвали на допрос.