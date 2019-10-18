Руководитель отдела полиции по району Дорогомилово и его заместитель задержаны с поличным при получении взятки

Руководитель отдела полиции по московскому району Дорогомилово и его заместитель задержаны с поличным при получении взятки в 3,5 миллиона рублей, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД. Имена задержанных в министерстве не называют. По предварительным данным, это была только часть незаконного вознаграждения в 12 миллионов рублей. Согласно сайту МВД, отдел полиции Дорогомило возглавляет полковник Мераб Давитадзе. После задержания начались обыски в УВД по Западному округу, — сообщает источник ТАСС. Следственный комитет уже проводил проверку в отношении сотрудников ОВД по Западному округу в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Своих должностей лишился начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин.
2019-10-18T13:30:00+03:00
2019-10-18T13:31:00+03:00
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13:30, 18 октября 2019
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