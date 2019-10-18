Директор заповедника «Танаис» опроверг информацию о принуждении сотрудников к увольнению и планах прекратить раскопки

. Директор музея-заповедника «Танаис» Вадим Перевозчиков опроверг информацию о принуждении сотрудников к увольнению и планах прекратить археологические раскопки в рамках учреждения. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ушел один человек — заведующий сектором учета. Он сделал это по собственному желанию, я ему препятствовать не стал. Вторым человеком был инвалид. Он оформлял вторую группу инвалидности с третьей, и ему нужно было почему-то сначала уволиться. Вот и все», — рассказал В.Перевозчиков.

Что касается раскопок, по утверждению директора музея, они проводятся каждый год — частности, в этом году они велись в июле и августе. «Поэтому говорить, что мы здесь не занимаемся наукой — это просто ложь. Все идет в штатном режиме. Да, раскопки могут происходить шире, если нам выделяют гранты, но из бюджета на эти цели деньги не выдаются, так как госзадание раскопок не предусматривает», — уточнил В.Перевозчиков.

Кроме того, по его словам, в музее нет отдела археологии из-за моратория на увеличение штата в учреждениях культуры по всей области. «У музея мало ресурсов, чтобы бросать всех на эти работы. У нас государственное задание выдают по посещаемости, по созданию выставок, по фондовой работе, по музейному каталогу. Если бы мы были научно-исследовательским институтом, в госзадании была бы и научная работа. Тем не менее, мы издаем научный сборник «Вестник «Танаиса», — добавил В.Перевозчиков.

Комментируя обвинения в том, что музей стал ориентироваться исключительно на развлекательную деятельность, директор заявил о некорректности подобной формулировки. «Музей проводит исторические практикумы, уроки древних ремесел. Этот вид деятельности необходим для популяризации истории археологии. Но это не развлекательные мероприятия, а образовательные — называются музейной педагогикой», — заключил В.Перевозчиков.