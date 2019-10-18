Прокуратура проводит проверку по факту госпитализации четырёх человек из СИЗО «Матросская тишина»

По предварительным данным, речь идёт о сильном опьянении. В то же время некоторые источники, утверждают, что заключённые отравились сильно действующими препаратами.



В ОНК Москвы напоминают, что подобное происходит в следственных изоляторах столицы периодически и просят принять меры по недопущению распространения наркотиков в СИЗО.