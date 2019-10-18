ФСБ проводит обыски в Управлении внутренних дел по Западному округу Москвы после задержания высокопоставленных полицейских отдела «Дорогомилово». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированные источники. Ранее пресс-центр МВД подтвердил, что задержаны начальник отдела и его заместитель при получении взятки. По предварительным данным, речь идёт о махинациях с квартирами.