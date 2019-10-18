Власти Южной Корей пожаловались на своих северных соседей

Их не устроила организация матча отборочного турнира Чемпионата мира между командами двух стран в Пхеньяне.

Событие было историческим. Впервые команды Северной и Южной Кореи сыграли между собой официальный матч на территории КНДР. и уже само по себе стало огромным шагом вперед, но Южная Корея не оценила жеста. Через два дня после игры южнокорейская сторона направила жалобу в Азиатскую конфедерацию футбола. В документе было отмечено, что игра проходила при пустых трибунах, а организаторы не шли навстречу в вопросе о допуске на стадион южнокорейских болельщиков и журналистов, несмотря на заблаговременные просьбы и многочисленные требования. Южная Корея считает, что тем самым был нарушен этический кодекс, организаторы не соблюдали политический нейтралитет и нарушили правила АКФ, согласно которым болельщики гостевой команды должны беспрепятственно допускаться на стадион.

Отборочный матч между командами КНДР и Южной Кореи закончился вничью со счетом 0-0.