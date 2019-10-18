Военные действия продолжаются на севере Сирии, несмотря на достигнутые накануне договоренности между США и Турцией

В сирийском городе Рас-эль-Айн, осажденном турецкими войсками, слышны выстрелы и виден дым – передает агентство Reuters. По данным информационной службы SANA, это поселение и несколько близлежащих деревень подверглись артиллерийскому обстрелу.

Происходящее нарушает соглашение, которого вчера в Анкаре достигли вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Предполагалось, что в регионе на пять дней введут режим полного прекращения огня. Таким образом армия должна была дать уйти курдским отрядам Демократических сил Сирии, которые ранее контролировали эту территорию.

Официально ни одна из сторон еще ситуацию не комментировала.

Турецкие военные вторглись на север Сирии на прошлой неделе. Их операция называется «Источник мира». Предполагается, что они отодвинут курдов вглубь страны примерно на тридцать километров, и организуют там буферную зону, где расположат сирийских мигрантов. Президент Эрдоган обещал, что операция продлится до тех пор, пока не будет устранена угроза со стороны Курдской рабочей партии и запрещенной в России террористической организации Исламское государство.

В ООН говорят, что действия турецких военных привели к появлению новых беженцев. По данным организации, регион покинули более 160 тысяч человек.