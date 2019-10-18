На севере Индии ввели запрет на смартфоны в университетах

Их нельзя будет проносить даже на их территорию. Данная мера распространяется, в том числе, и на преподавателей вузов. Ранее в этом регионе Индии был введён запрет на использование смартфонов в ходе заседаний местного правительства, передаёт ТАСС.
2019-10-18T12:30:00+03:00
2019-10-18T12:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 18 октября 2019
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