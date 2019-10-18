Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон сегодня явился в бельгийскую прокуратуру

Это связано с тем, что Испания выдала новый ордер на его арест. Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате. Политик вернулся в Бельгию из Германии, власти которой были согласны выдать его Испании только по обвинению в растрате. Новый ордер последовал после того, как Верховный суд Испании приговорил большую группу каталонских политиков к длительным срокам за попытку организации референдума о независимости.

С понедельника в Каталонии не прекращаются акции протеста. Сегодня началась всеобщая забастовка.