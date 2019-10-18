Перемирие на севере Сирии сорвано

Турецкие военные продолжают артиллерийские обстрелы позиции курдов. По крайней мере, об этом сообщают корреспонденты агентства Reuters и сирийского государственного агентства SANA. Накануне сообщалось о договоренностях между США и Турцией о приостановке операции на 120 часов. Отряды курдских «Сирийских демократических сил» должны были отойти от территории, которую в Анкаре рассматривают как зону безопасности. Итоги переговоров приветствовал Дональд Трамп.



Трамп также объявил о готовности отменить санкции против Турции, если режим прекращения огня будет соблюдаться.