Турецкие военные продолжают артиллерийские обстрелы позиции курдов. По крайней мере, об этом сообщают корреспонденты агентства Reuters и сирийского государственного агентства SANA. Накануне сообщалось о договоренностях между США и Турцией о приостановке операции на 120 часов. Отряды курдских «Сирийских демократических сил» должны были отойти от территории, которую в Анкаре рассматривают как зону безопасности. Итоги переговоров приветствовал Дональд Трамп.
Трамп также объявил о готовности отменить санкции против Турции, если режим прекращения огня будет соблюдаться.
Перемирие на севере Сирии сорвано
Турецкие военные продолжают артиллерийские обстрелы позиции курдов. По крайней мере, об этом сообщают корреспонденты агентства Reuters и сирийского государственного агентства SANA. Накануне сообщалось о договоренностях между США и Турцией о приостановке операции на 120 часов. Отряды курдских «Сирийских демократических сил» должны были отойти от территории, которую в Анкаре рассматривают как зону безопасности. Итоги переговоров приветствовал Дональд Трамп.