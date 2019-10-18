Националисты подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции 4 ноября

Как передает Интерфакс, впервые она пройдет не «Русский марш», а «Правый марш». При этом основными лозунгами мероприятия станут «Свободу политзаключенным» и «За честные выборы». Марш планируется по улице Перерва. Подобные акции проходят в День народного единства с 2005 года.
2019-10-18T12:30:00+03:00
2019-10-18T12:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 18 октября 2019
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