Роскомнадзор изучит информацию об утечке кредитных историй одного миллиона россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. По данным «Коммерсанта», сведения оказались в интернете в результате ошибки в базе данных на одном из серверов, который принадлежит микрофинансовой организации.