Роскомнадзор изучит информацию об утечке кредитных историй одного миллиона россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. По данным «Коммерсанта», сведения оказались в интернете в результате ошибки в базе данных на одном из серверов, который принадлежит микрофинансовой организации.
2019-10-18T12:30:00+03:00
2019-10-18T12:30:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 18 октября 2019
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