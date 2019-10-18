Археологов вынуждают увольняться из музея-заповедника Танаис из-за переориентирования на развлекательную деятельность

Археологов вынуждают увольняться из музея-заповедника Танаис в Ростовской области из-за переориентирования учреждения на развлекательную деятельность. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора по научной работе музея Сергей Ильяшенко.

«В этом году целенаправленно идет удаление всех тех, кто связан с археологическими раскопками в музее. Из 5 сотрудников 4 готовы уволиться, еще двое это сделали ранее. Главный хранитель уходит 25 октября», — рассказал он.

По словам С.Ильяшенко, сотрудникам музея запрещают участвовать в раскопках, объясняя это отсутствием подобных должностных обязанностей, «которые резко меняются директором».

Как уточнил ученый, это связано с тем, что в начале года на директора заповедника Вадима Перевозчикова поступали анонимные жалобы в Министерство культуры Ростовской области. «Он решил, что это сделали именно археологи, и с мая начал подводить людей под увольнения, параллельно запретив им участвовать в археологических работах», — отметил С.Ильяшенко.

Он добавил, что теперь археологи «должны заниматься только складской деятельностью или развлекательной частью». «Руководство говорит, что музей — это место для развлечения, а не для науки. На сайте уже появились такие программы, как «Кем ты был в прошлой жизни». Сейчас в штат стараются набрать сотрудников, не имеющих отношения к археологии», — уточнил С.Ильяшенко.

Он также сообщил, что сотрудники обращались по этому поводу в комитет по охране объектов культурного наследия и к вице-губернатору, который поручил Министерству культуры области прислать сюда комиссию для прояснения ситуации. «Они поверхностно опросили некоторых сотрудников. Результатов визита мы так и не получили», — заключил он.

Танаис является первым из созданных в России археологических музеев-заповедников. Он открылся в 1961 году и считается одним из крупнейших историко-археологических музеев-заповедников России под открытым небом.