Нападающий НХЛ Вегас Голден Найтс Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов

Нападающий клуба НХЛ Вегас Голден Найтс Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.

По меркам ВАДА наказание не выглядит серьезным. Если бы Валентин играл в России, он получил бы четыре года, а в НХЛ вернется на лед уже в этом сезона. Вещество, которое обнаружили у Зыкова в организме не называется, а сам он признался, что употреблял некие добавки в течении четырех лет для улучшения результатов, не зная, что это допинг. Клуб ему ничего подобного не рекомендовал. Вердикт приняли и поддержали и клуб и сам Зыков. В Вегасе это уже второй случай. Наказание по первому, с защитником Найтом Шмидтом, было точно таким же – 20 матчей. Совсем недавно еще один рсосийский хоккеист – Евгений Кузнецов получил символические три игры за употребление кокаина, но в Лиге считают, что этот наркотик стимулирующее действие на организм не оказывает.

Валентин Зыков не будет получать зарплату до окончания срока дисквалификации.