ФСБ пришла с обыском в УВД по Западному административному округу

Следственные действия связаны с задержанием руководства отдела полиции «Дорогомилово» при получении нескольких миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ, посетившие сегодня утром УВД по ЗАО, изучают документы, которые могут быть связаны с вчерашним задержанием руководителей Дорогомиловского ОМВД. Об этом рассказал источник РБК.

Накануне при получении 3,5 миллионов рублей были схвачены замначальника отдела и его заместитель. По предварительным данным, эти деньги были первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей, рассказали в пресс-центре МВД. Проект Baza пишет, что речь идет о подполковниках Дмитрии Смирнове и Сергее Устинове, которых заподозрили в мошенничестве. По данным источника ТАСС, следствие будет ходатайствовать об аресте полицейских. В связи с этим делом в качестве свидетеля был допрошен и начальник одной из оперативно-розыскных частей УВД по ЗАО, но его задерживать не стали.

Полицейским может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. В МВД заявили, что в случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены.