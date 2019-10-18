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12:00, 18 октября 2019

На северо-востоке Сирии возобновились обстрелы, несмотря на достигнутое Вашингтоном и Анкарой соглашение

На северо-востоке Сирии возобновились обстрелы, несмотря на достигнутое Вашингтоном и Анкарой соглашение о приостановке военной операции. Как сообщает агентство Reuters, в районе города Рас-Эльайна слышна стрельба. Над некоторыми кварталами виден дым.
О достигнутых договорённостях накануне сообщил вице-президент США Майк Пенс. Он похвалил Анкару за сговорчивость. В то же врем министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу отметил, что операция «Источник мира» ещё не окончена.

По условиям соглашения, курдские отряды самообороны отдадут тяжёлое вооружение.



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