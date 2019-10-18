Сторонники независимости Каталонии начали перекрывать дороги

Началась всеобщая забастовка. Пятый день протестов, в частности, в Барселоне обещает стать самым жарким.

Движение полностью остановилось на ключевых дорогах в Барселоне и нескольких других городах региона, — сообщает агентство Reuters. По его данным, это только начало сегодняшних манифестаций и ожидается, что в них примут участие сотни тысяч человек. Сейчас в столицу Каталонии направляется несколько колонн сторонников независимости из разных городов.

Волнения начались в минувший понедельник. Верховный суд Испании приговорил девять человек к тринадцати годам лишения свободы за их деятельность во время референдума 2017 года, когда в Каталонии голосовали за отделение от страны.

С тех пор в регионе произошло множество стычек с полицией. Протестующие поджигали мусорные баки и ломали мебель в ресторанах. Урон одной только Барселоне оценивают в миллион евро – утверждают местные чиновники. В минувшую ночь в городе за участие в подобных акциях арестовали шестнадцать человек.

При этом, происходящее не пугает российских туристов. В ассоциации туроператоров России сказали «Интерфаксу», что пока никто свои путевки в Барселону не возвращал.

Поезда в метро в Барселоне ходят с увеличенными интервалами, в аэропорту отменены несколько десятков рейсов.