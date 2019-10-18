«Мечел» просит правительство помочь с возвратом инвестиций в завод, который перешёл под контроль ДНР

Металлургическая компания «Мечел» просит правительство помочь с возвратом инвестиций в завод, который перешёл под контроль самопровозглашённой Донецкой республики. Подлинность письма вице-премьеру Дмитрию Козаку подтвердили два источника газеты «Ведомости». Речь идёт о сумме в 18 миллиардов рублей. Эти деньги «Мечел» обязуется направить на погашение долгов перед ВТК, Сбербанком и Газпромбанком.
2019-10-18T11:30:00+03:00
2019-10-18T11:34:27+03:00
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11:30, 18 октября 2019
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