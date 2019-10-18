Заместителя главы генштаба обвиняют в поставке в войска китайской техники под видом российских разработок

Заместителя главы генштаба Вооружённых Сил России Халила Арсланова обвиняют в поставке в войска китайской техники под видом российских разработок. Как пишет «Коммерсантъ», ущерб оценивается, как минимум, в 2 миллиарда рублей. Это лишь один из эпизодов дела о мошенничестве. По данным следствия, на сделанной в КНР спецтехнике просто меняли этикетки.
2019-10-18T11:30:00+03:00
2019-10-18T11:33:55+03:00
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11:30, 18 октября 2019
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