Заместителя главы генштаба обвиняют в поставке в войска китайской техники под видом российских разработок

Заместителя главы генштаба Вооружённых Сил России Халила Арсланова обвиняют в поставке в войска китайской техники под видом российских разработок. Как пишет «Коммерсантъ», ущерб оценивается, как минимум, в 2 миллиарда рублей. Это лишь один из эпизодов дела о мошенничестве. По данным следствия, на сделанной в КНР спецтехнике просто меняли этикетки.