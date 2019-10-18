Суд в Курганской области оштрафовал двух представителей профсоюза «Альянс врачей» за неповиновение полиции. Анастасия Васильева и Анастасия Тарабрина должны будут заплатить по тысяче рублей за то, что отказывались покидать здание больницы. Таким образом они протестовали против решения о приостановке работы противотуберкулёзного диспансера. Накануне женщин силой увезли в полицию.