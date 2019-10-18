Суд в Курганской области оштрафовал двух представителей профсоюза «Альянс врачей» за неповиновение полиции. Анастасия Васильева и Анастасия Тарабрина должны будут заплатить по тысяче рублей за то, что отказывались покидать здание больницы. Таким образом они протестовали против решения о приостановке работы противотуберкулёзного диспансера. Накануне женщин силой увезли в полицию.
2019-10-18T11:30:00+03:00
2019-10-18T11:33:29+03:00
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11:30, 18 октября 2019
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