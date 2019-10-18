Одиночные пикеты в поддержку фигурантов «московского дела» пройдут сегодня в Москве на самых загруженных станциях метро за пределами кольцевой линии.

Необходимо расширять общественную солидарность и искать поддержку у людей из спальных районов. Такое мнение высказал бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло.

Пикеты продлятся до 20:00 на станциях метро Выхино, ВДНХ, Царицыно, Щелковская, Новогиреево, Теплый стан, Тушинская, Петровско-Разумовская, Черкизовская, Юго-западная, Академическая, Сокол, Тимирязевская.