Турция возобновила операцию на севере Сирии, несмотря на договорённости США

По данным государственного сирийского агентства САНА, турецкие военные нанесли артиллерийские удары по нескольким деревням в приграничной территории. Официально Анкара эту информацию пока не комментирует. Накануне была достигнута договорённость о приостановке операции против курдов на 120 часов.