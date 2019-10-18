Турция возобновила операцию на севере Сирии, несмотря на договорённости США

По данным государственного сирийского агентства САНА, турецкие военные нанесли артиллерийские удары по нескольким деревням в приграничной территории. Официально Анкара эту информацию пока не комментирует. Накануне была достигнута договорённость о приостановке операции против курдов на 120 часов.
2019-10-18T11:30:00+03:00
2019-10-18T11:30:41+03:00
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11:30, 18 октября 2019
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