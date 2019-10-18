Баскетболисты ЦСКА обыграли Химки в матче Евролиги – главного клубного турнира континента

Особая интрига состояла в том, что ЦСКА на старте сезона потерпел два поражения в Единой Лиге ВТБ – от Енисея и питерского Зенита. Химки же напротив, ни в Европе, ни в национальном турнире не проиграли ни разу. Матч стал своеобразной перестрелкой двух главных бомбардиров Евролиги прошлого сезона – Майка Джеймса и Алексея Шведа. Джеймс появился в составе армейцев этим летом и выдал свой первый бенефис. Только в первой четверти он забил 18 очков, а в игре в целом – 28. И это рекорд сезона для лиги в целом. Швед был почти также хорош – всего на три очка меньше, но его команда проиграла 86:99. ЦСКА, который летом обновил состав процентов на 60, возвращается. Для Химок же армейцы остаются психологическим барьером.

Следующая встреча лидеров российского баскетбола пройдет вжу е в рамках Единой Лиги ВТБ в декабре.