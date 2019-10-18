Кредитные истории миллиона россиян оказались в открытом доступе.

По данным газеты «Коммерсантъ», база данных принадлежала компании «ГринМани», которая выдавала финансовые займы. Этой осенью ее исключили из реестра микрофинансовых организаций за многочисленные нарушения. Фирма в частности брала вознаграждение за услугу по предоставлению сведений в бюро кредитных историй. Руководство «ГринМани» ведет проверку и уверяет, что соблюдает требования по хранению и обработке данных.

В появившейся в интернете базе были паспортные данные заемщиков, адреса регистрации и фактического проживания, номера телефонов и информация о кредитах.

Первым сведения обнаружил независимый эксперт по кибербезопасности Боб Дьяченко. Находку он сделал еще 10 октября. После обращения в Бюро кредитных историй, база была закрыта.

Удалось ли кому-то скачать обнародованную информацию, не известно.