Министерство природы предлагает запретить смешивать использованные батарейки с другим мусором

Как пишет РБК, согласно проекту приказа ведомства, физические и юридические лица будут обязаны выбрасывать в специальные контейнеры, а также сдавать в магазины, торгующие ими. В документе не указаны меры наказания. В Министерстве признают, что штрафовать за нарушения будет сложно. Чиновники рассчитывают на повышение уровня экологического сознания граждан.