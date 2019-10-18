Министерство природы предлагает запретить смешивать использованные батарейки с другим мусором

Как пишет РБК, согласно проекту приказа ведомства, физические и юридические лица будут обязаны выбрасывать в специальные контейнеры, а также сдавать в магазины, торгующие ими. В документе не указаны меры наказания. В Министерстве признают, что штрафовать за нарушения будет сложно. Чиновники рассчитывают на повышение уровня экологического сознания граждан.
2019-10-18T10:30:00+03:00
2019-10-18T10:37:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 18 октября 2019
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Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…